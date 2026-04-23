За прошедшие сутки в Курской области сбиты 54 вражеских БПЛА различного типа

Москва23 апр Вести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата, также 79 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 22 апреля до 07.00 мск 23 апреля.

Сбито 54 вражеских беспилотника различного типа. 79 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 9 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX

В деревне Колычевке в результате атак пострадал 43-летний мужчина. В деревне Крупец повреждены электрический столб, счетчик, остекление в двух домах.