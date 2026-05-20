Москва20 мая Вести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов, также 104 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 19 мая до 09.00 мск 20 мая.

Сбито 99 вражеских беспилотников различного типа. 104 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 5 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX

В результате украинских атак в деревне Корочка и селе Сторожевое пострадали 66-летняя женщина и двое мужчин, 60 и 44 лет. Также скончался мирный житель, раненный в результате удара по Глушковскому району 18 мая.

В деревне Тереховка повреждена крыша мастерской агрофирмы; в деревне 1-е Яньково — автомобиль, остекление в 2 домах; в селе Пены — объект энергетики, в связи с чем отсутствовало электроснабжение в 3 населенных пунктах.