Хинштейн: житель курского села погиб в результате атаки ВСУ В курской больнице скончался пострадавший при атаке ВСУ мирный житель

Москва19 мая Вести.Мирный житель, который был ранен в результате атаки ВСУ на частный дом в Курской области 18 мая, скончался в больнице. Об этом губернатор региона Александр Хинштейн сообщил в MAX.

К глубокой скорби, в больнице скончался мужчина, пострадавший вчера в селе Марково Глушковского района. Врачи сделали все, чтобы его спасти, но травмы оказались слишком тяжелыми. сообщил глава региона

Мужчине было 62 года. В реанимации остается жена погибшего.

18 мая ВСУ атаковали частный дом в Глушковском районе Курской области. Погибла мирная жительница, двое получили ранения.