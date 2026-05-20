В Курской области умерли женщина и ее муж, раненные накануне при ударе ВСУ

Москва20 мая Вести.В Курской области скончались 57-летняя мирная жительница Зоя Николаевна и ее 62-летний муж Виктор Дмитриевич, пострадавшие накануне при ударе украинских боевиков по частному дому. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

ВСУ атаковали частный дом в селе Марково вечером 19 мая. В огороде у строения находились мирные люди: 68-летняя и 57-летняя женщины и 62-летний мужчина. Пожилая женщина скончалась накануне от тяжелых травм.

Зоя Николаевна, пострадавшая вместе с мужем при ударе ВСУ в Глушковском районе, скончалась… Врачи сделали все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние. Увы, травмы были слишком тяжелыми, организм женщины не справился. Накануне не стало и Виктора Дмитриевича написал он в своем канале в мессенджере MAX

Хинштейн заявил, что преступлениям врага "нет и не может быть никакого оправдания".