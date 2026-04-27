При ударах ВСУ в Херсонской области за выходные убиты 2 и ранены 2 человека

Мирные жители погибли и пострадали при ударах ВСУ в Херсонской области При ударах ВСУ в Херсонской области за выходные убиты 2 и ранены 2 человека

Москва27 апр Вести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал данные о последствиях украинских ударов, нанесенных по территории региона в минувшие выходные.

В результате атак ВСУ погибли два человека, еще два мирных жителя получили ранения.

В Днепрянах Новокаховского ГО в результате сброса боеприпасов с БПЛА на жилой дом погибли женщина 1951 года рождения и мужчина 1949 года рождения говорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX

Кроме того, украинский дрон атаковал автомобиль в Любимовке Каховского округа, ранения получили мужчина и женщина 1978 и 1975 годов рождения соответственно. Им потребовалась госпитализация.

Также ВСУ нанесли удары по ряду населенных пунктов, повредив дом культуры в Костогрызове, дома в Лимановке, Гладковке, Горностаевке и Раденске, элеватор в Константиновке, и транспортные средства в Каховке, Новой Маячке и Широком.