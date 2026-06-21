За сутки в Херсонской области при атаках ВСУ 2 человека погибли и 9 пострадали

Два человека погибли и девять пострадали при атаках ВСУ в Херсонской области За сутки в Херсонской области при атаках ВСУ 2 человека погибли и 9 пострадали

Москва21 июн Вести.За минувшие сутки в результате атак со стороны Украины погибли два жителя Херсонской области, еще 9 пострадали, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

За прошедшие 24 часа вследствие террористических атак киевского режима погибли два мирных жителя Херсонской области, 9 человек получили ранения написал губернатор в мессенджере MAX

Мужчина 1959 года рождения скончался в больнице из-за тяжелых ранений, полученных при атаке противника 17 июня, в среду, в Алешках. Еще один погиб при ударе дрона по машине в Костогрызове.

Ранения разной степени тяжести получили жители населенных пунктов Малые Копани, Каховка, Раденск, Малая Лепетиха и Верхний Рогачик, один молодой человек пострадал на трассе Каменка - Цукуры. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.