Москва21 июнВести.За минувшие сутки в результате атак со стороны Украины погибли два жителя Херсонской области, еще 9 пострадали, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
За прошедшие 24 часа вследствие террористических атак киевского режима погибли два мирных жителя Херсонской области, 9 человек получили ранениянаписал губернатор в мессенджере MAX
Мужчина 1959 года рождения скончался в больнице из-за тяжелых ранений, полученных при атаке противника 17 июня, в среду, в Алешках. Еще один погиб при ударе дрона по машине в Костогрызове.
Ранения разной степени тяжести получили жители населенных пунктов Малые Копани, Каховка, Раденск, Малая Лепетиха и Верхний Рогачик, один молодой человек пострадал на трассе Каменка - Цукуры. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.