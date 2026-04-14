ВСУ атаковали Херсонщину даже в пасхальные дни: двое погибли, трое ранены В пасхальное перемирие на Херсонщине погибли два мирных жителя, трое ранены

Москва14 апр Вести.Даже во время пасхального перемирия и сразу после него Вооруженные силы Украины продолжили обстрелы населенных пунктов на территории Херсонской области. За это время погибли два человека, еще трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

В Алешках от взрыва мины скончался местный житель 1956 года рождения. В селе Раденск Алешкинского муниципального округа на мине подорвался автомобиль – погиб мужчина, его личность пока не установлена. В Великой Лепетихе в результате удара беспилотника получили ранения двое мужчин 1957 и 1959 годов рождения, одного из них доставили в больницу. В Тарасовке при сбросе взрывного устройства с дрона пострадал сотрудник МЧС, его отправили в Скадовскую центральную районную больницу.

Под ударами оказались десятки населенных пунктов региона. В результате обстрелов и атак беспилотников повреждены склад гуманитарной помощи в Нововладимировке, многоквартирный дом и газопровод в Новой Каховке, частные дома, гаражи, автомобили, здание детского сада.