За сутки в Херсонской области от атак ВСУ погибли два мирных жителя, трое ранены

Москва16 апр Вести.За минувшие сутки в Херсонской области в результате атак украинских формирований погибли два мирных жителя, еще трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

написал Владимир Сальдо

В селе Виноградово при сбросе боеприпаса с беспилотника погибла женщина 1963 года рождения, мужчина 1961 года рождения получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу с осколочными ранениями и минно-взрывной травмой.

В Каховке дрон атаковал автомобиль – в результате погибла женщина 1952 года рождения.

В Раденске при атаке БПЛА пострадал мужчина 1976 года рождения – он госпитализирован в Скадовскую центральную районную больницу. В Солонцах мужчину 1976 года рождения доставили в медучреждение с минно-взрывной травмой и переломом после того, как его автомобиль подорвался на мине.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Также повреждены жилой дом в Костогрызове и автомобили в Николаевке. Под обстрелами и атаками дронов оказались десятки населенных пунктов региона.