Москва27 мая Вести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за минувшие сутки из-за атак ВСУ два человека погибли и 14 были ранены.

В Большевике удар БПЛА по частному сектору ранил трех мужчин.

В Горностаевке артобстрел жилого сектора убил женщину 1975 года рождения и мужчину 1954 года рождения написал Сальдо в своем Telegram-канале

В этом населенном пункте были ранены три женщины.

В Великих Копанях в результате атаки БПЛА противника пострадали трое мужчин. В Гладковке сброс боеприпаса с дрона по жилому сектору ранил женщину и мужчину.

В Любимовке в результате удара БПЛА по легковому автомобилю пострадали девушка и мужчина, а в Виноградове ударом беспилотника по частному сектору ранило женщину.

Двое пострадавших от госпитализации отказались, остальные находятся в местных больницах, им оказывается необходимая медпомощь.