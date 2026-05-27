Москва27 маяВести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за минувшие сутки из-за атак ВСУ два человека погибли и 14 были ранены.
В Большевике удар БПЛА по частному сектору ранил трех мужчин.
В Горностаевке артобстрел жилого сектора убил женщину 1975 года рождения и мужчину 1954 года рождениянаписал Сальдо в своем Telegram-канале
В этом населенном пункте были ранены три женщины.
В Великих Копанях в результате атаки БПЛА противника пострадали трое мужчин. В Гладковке сброс боеприпаса с дрона по жилому сектору ранил женщину и мужчину.
В Любимовке в результате удара БПЛА по легковому автомобилю пострадали девушка и мужчина, а в Виноградове ударом беспилотника по частному сектору ранило женщину.
Двое пострадавших от госпитализации отказались, остальные находятся в местных больницах, им оказывается необходимая медпомощь.