В дни перемирия в Херсонской области из-за ударов ВСУ погибли два человека Два человека погибли и 8 ранены при ударах ВСУ по Херсонской области с 9 мая

Москва12 мая Вести.Несмотря на объявленное трехдневное праздничное перемирие, с 9 по 12 мая киевский режим продолжал наносить удары по Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

В результате агрессии боевиков погибли два человека, восемь мирных жителей получили ранения написал он в Telegram-канале

В Горностаевке при ударе беспилотника скончалась женщина.

В Алешках дрон ВСУ атаковал сотрудников коммунальной службы, проводивших работы по уборке территории. Одна сотрудница погибла в реанимации. Двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, трое получили осколочные ранения, сообщил Сальдо.

Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения в Коханах при наезде автомобиля на мину. Еще один мужчина ранен в Каховке в результате сброса боеприпаса с БПЛА.