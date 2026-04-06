В Херсонской области в результате атак БПЛА погибла женщина, есть раненые

Москва6 апр Вести.В результате атак киевского режима за минувшие выходные погибла мирная жительница Херсонской области. 12 человек были ранены, сообщил в MAX губернатор Владимир Сальдо.

В Малой Кардашинке Голопристанского МО удар БПЛА по легковому автомобилю привел к гибели женщины 1949 года рождения рассказал глава региона

Ранения получила еще одна женщина 1948 года рождения, она отказалась от госпитализации.

В Алешках в ходе атак дронов были ранены мужчины 1958 и 1982 года рождения. Их госпитализировали в Алешкинскую ЦРБ. Еще один раненый 1949 года рождения проживал в Чулаковке. Он самостоятельно обратился в Скадовскую ЦРБ.

В Каховке беспилотник атаковал легковой автомобиль, ранены женщина 1979 года рождения и мужчина 1972 года рождения. В результате удара БПЛА по другим автомобилям пострадали четверо мужчин 1995, 1982, 1971 и 1995 гг. рождения. Их госпитализировали в Каховскую ЦРБ.

Среди раненых также житель Новой Каховки 1950 года рождения и житель Подстепного 1968 года.

Противник нанес удары БПЛА по частным жилым домам ряда населенных пунктов Херсонской области, сообщил Сальдо.