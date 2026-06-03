Москва3 июнВести.Два мирных жителя Херсонской области погибли и шесть человек получили ранения в результате агрессии киевского режима. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, атака БПЛА на жилой дом в Новой Збурьевке привела к гибели мужчины. Его личность сейчас устанавливается.
В Алешках за пределами населенного пункта при подрыве на мине погиб мужчина 1998 года рождения, ранен мужчина 1979 года рождения. Еще один подрыв там же привел к ранению мужчин 1970 и 1974 года рождения. Все пострадавшие госпитализированыпроинформировал губернатор Херсонской области
При ударе дрона по легковому автомобилю в Любимовке Каховского муниципального округа ранены двое мужчин. Они доставлены в Каховскую ЦРБ.
Кроме того, при ударе БПЛА по легковому автомобилю в Новой Збурьевке ранена женщина, ее доставили в Скадовскую ЦРБ.
В Великой Лепетихе украинский беспилотник атаковал центр социального обслуживания населения. Взрывной волной выбило окна, никто не пострадал.