Москва8 июлВести.Один мирный житель погиб и пять человек ранены в результате атак ВСУ на Херсонскую область за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В Алешках при атаке БПЛА противника погиб мужчина 1977 года рождения.
От ударов украинских дронов пострадали мужчина в Раденске и женщина в Старой Збурьевке. Они доставлены в Скадовскую ЦРБ.
За последние сутки из-за террористических атак киевского режима погиб один мирный житель Херсонской области, пять человек пострадалонаписал Сальдо в Telegram-канале
В Софиевке удар БПЛА по легковому автомобилю привел к ранению женщины и мужчины. Их госпитализировали в Геническую ЦРБ.
В Красной Поляне при атаке дрона ВСУ по грузовику пострадал мужчина. Его доставили в Чаплинскую ЦРБ, сообщил губернатор.
По словам Сальдо, в нескольких населенных пунктах региона зафиксированы повреждения инфраструктуры и имущества.