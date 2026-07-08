Мирный житель погиб и пятеро ранены за сутки в Херсонской области из-за атак ВСУ

Сальдо сообщил о смерти одного и ранении 5 человек за сутки из-за атак ВСУ Мирный житель погиб и пятеро ранены за сутки в Херсонской области из-за атак ВСУ

Москва8 июл Вести.Один мирный житель погиб и пять человек ранены в результате атак ВСУ на Херсонскую область за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Алешках при атаке БПЛА противника погиб мужчина 1977 года рождения.

От ударов украинских дронов пострадали мужчина в Раденске и женщина в Старой Збурьевке. Они доставлены в Скадовскую ЦРБ.

За последние сутки из-за террористических атак киевского режима погиб один мирный житель Херсонской области, пять человек пострадало написал Сальдо в Telegram-канале

В Софиевке удар БПЛА по легковому автомобилю привел к ранению женщины и мужчины. Их госпитализировали в Геническую ЦРБ.

В Красной Поляне при атаке дрона ВСУ по грузовику пострадал мужчина. Его доставили в Чаплинскую ЦРБ, сообщил губернатор.

По словам Сальдо, в нескольких населенных пунктах региона зафиксированы повреждения инфраструктуры и имущества.