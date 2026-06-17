Москва17 июнВести.За прошедшие судки в Херсонской области в результате атак ВСУ погиб один мирный житель, ещё семь человек получили ранения. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В районе Костогрызово Алешкинского района в результате атаки БПЛА погибла женщина 1959 года рождения. Ещё двое мужчин получили ранения и госпитализированы в Скадовскую ЦРБговорится в сообщении губернатора
Еще три человека пострадали в Великих Копанях Алешкинского района — там также были зафиксированы удары БПЛА. Двое раненых доставлены в Скадовскую ЦРБ, третьему пострадавшему медики оказали помощь на месте.
В Голопристанском районе ранения получили двое мужчин — в Голой Пристани и Малых Копанях.
По данным оперативных служб, за сутки по территории региона было зафиксировано 11 обстрелов и 146 ударов БПЛА. При этом разрушений социально значимых объектов удалось избежать, однако инфраструктуре и частному имуществу нанесен ущерб. На местах происшествий работают оперативные службы. Ситуация остается на контроле профильных ведомств.