В Херсонской области при атаках ВСУ погиб один человек, 23 пострадали

В результате атак ВСУ в Херсонской области погиб один человек, 23 пострадали В Херсонской области при атаках ВСУ погиб один человек, 23 пострадали

Москва3 авг Вести.В Херсонской области в результате атак противника и подрывов на минах погиб один мирный житель, 23 человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в мессенджере MAX.

Над регионом было уничтожено 76 дронов.

В Великой Кардашинке при сбросе боеприпаса с БПЛА погиб мужчина 1971 г. р. отмечается в сообщении

Также граждане пострадали в Каховке, Алешках, Таврийске, Казачьих Лагерях, Великих Копанях, Чаплинке, Новой Каховке, Садовом, Голой Пристани, Подо-Калиновке и на дороге Раденск — Великие Копани.

Саперы обнаружили и обезвредили на территории региона шесть взрывоопасных предметов. Также специалисты уничтожили два ранее обнаруженных боеприпаса.