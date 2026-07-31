За минувшие сутки в Херсонской области уничтожено 30 БПЛА и ранены три человека

В Херсонской области сбито 30 беспилотников, пострадали три жителя За минувшие сутки в Херсонской области уничтожено 30 БПЛА и ранены три человека

Москва31 июл Вести.Три человека пострадали во время атак дронов в Херсонской области. Уничтожено 30 беспилотников. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

В Алешках при ударе БПЛА пострадали женщина 1953 г.р. и мужчина 1954 г.р. Другая атака беспилотника привела к ранению женщины 1958 г.р. Все пострадавшие госпитализированы в Алешкинскую ЦРБ уточняется в сообщении

На территории области обнаружены четыре взрывоопасных предмета. Три из них обезврежены саперами, запланировано разминирование еще одного. Также специалисты обезвредили два ранее обнаруженных дрона.

Также в регионе наблюдаются перебои с электроэнергией. Частично без света остаются Алешкинский, Великолепетихский, Генический, Голопристанский, Горностаевский, Каланчакский, Каховский, Новотроицкий, Скадовский и Чаплинский муниципальные округа.

Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Каховке, Калиновке, Костогрызове, Новой Маячке, Новоалексеевке и Новотроицком. Лесной пожар возник в Рыбальчем в результате обстрела.