Москва25 мая Вести.После атаки украинских дронов без света остаются 9 округов Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Девять округов полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА проинформировал Сальдо на своем канале в мессенджере MAX

По его словам, отключения электроэнергии коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО.

В настоящее время специалисты — энергетики и аварийные службы занимаются восстанавлением поврежденного украинскими военными формированиями электроснабжения региона.