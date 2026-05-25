Москва25 маяВести.После атаки украинских дронов без света остаются 9 округов Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
Девять округов полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛАпроинформировал Сальдо на своем канале в мессенджере MAX
По его словам, отключения электроэнергии коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО.
В настоящее время специалисты — энергетики и аварийные службы занимаются восстанавлением поврежденного украинскими военными формированиями электроснабжения региона.