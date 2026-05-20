Москва20 маяВести.Девять округов Херсонской области остаются полностью обесточенными после атак беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Об аварийных отключениях стало известно утром 19 мая.
Отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГОнаписал Сальдо в своем канале в мессенджере MAX
Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное для устранения последствий вражеских атак.