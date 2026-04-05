Все округа Херсонской области частично или полностью остались без света

Москва5 апр Вести.В Херсонской области все округа полностью или частично остались без электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем официальном Telegram-канале.

В настоящее время энергетики проводят аварийно-восстановительные работы в Херсонской и Запорожской областях и прилагают все усилия, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии в дома жителей.

Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщал, что аварийно обесточен весь город, а также часть муниципалитетов Запорожской области. Причины отключения выясняются. Ситуация с внешними сетями остается непростой.