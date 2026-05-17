Без света остаются восемь муниципалитетов Херсонской области В ряде муниципалитетов Херсонской области восстановили электроснабжение

Москва17 мая Вести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о восстановлении электроснабжения в ряде муниципальных образований региона.

Подача электроэнергии полностью восстановлена в Каланчакском и Верхнерогачикском муниципальных округах.

На текущий момент электроснабжение восстановлено в Чаплинском, Скадовском, Великолепетихском, Алешкинском (частично) … МО написал руководитель субъекта в мессенджере MAX

В настоящее время света нет в восьми муниципальных образованиях: Горностаевском, Голопристанском, Геническом, Новотроицком, Ивановском, Каховском и Нижнесерогозском муниципальных округа, а также в Новокаховском городском округе.

Специалисты ведут восстановительные работы по восстановлению подачи электроэнергии.

О проблемах с энергоснабжением Херсонской области стало известно утром в воскресенье, 17 мая. О них сообщил губернатор Владимир Сальдо.