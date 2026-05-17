Москва17 маяВести.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о восстановлении электроснабжения в ряде муниципальных образований региона.
Подача электроэнергии полностью восстановлена в Каланчакском и Верхнерогачикском муниципальных округах.
На текущий момент электроснабжение восстановлено в Чаплинском, Скадовском, Великолепетихском, Алешкинском (частично) … МОнаписал руководитель субъекта в мессенджере MAX
В настоящее время света нет в восьми муниципальных образованиях: Горностаевском, Голопристанском, Геническом, Новотроицком, Ивановском, Каховском и Нижнесерогозском муниципальных округа, а также в Новокаховском городском округе.
Специалисты ведут восстановительные работы по восстановлению подачи электроэнергии.
О проблемах с энергоснабжением Херсонской области стало известно утром в воскресенье, 17 мая. О них сообщил губернатор Владимир Сальдо.