Москва1 маяВести.Подача электроэнергии приостановлена частично или полностью в четырнадцати муниципалитетах Херсонской области, сообщила пресс-служба "Херсонэнерго" (филиал АО "ЮЗЭСК") в Telegram-канале.
01.05.2026г. (сегодня) с 23:00 аварийно приостановлена подача электроэнергииотметили в сообщении
Там также уточнили, что полностью отключены от электроснабжения Ивановский, Чаплынский, Горностаевский, Каховский, Новокаховский, Новотроицкий, Генический, Великолетихский, Верхнерогачикский, Нижнесерогозский и Каланчакский муниципальные округа. Частичные отключения затронули Скадовский, Голопристанский, Алешкинский районы.
Ранее сообщалось, что в регионе в третий раз за сутки объявлена опасность атаки БПЛА.