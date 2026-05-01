В населенных пунктах Херсонской области аварийно отключено электричество Аварийные отключения электричества произошли в 14 районах Херсонской области

Москва1 мая Вести.Подача электроэнергии приостановлена частично или полностью в четырнадцати муниципалитетах Херсонской области, сообщила пресс-служба "Херсонэнерго" (филиал АО "ЮЗЭСК") в Telegram-канале.

01.05.2026г. (сегодня) с 23:00 аварийно приостановлена подача электроэнергии отметили в сообщении

Там также уточнили, что полностью отключены от электроснабжения Ивановский, Чаплынский, Горностаевский, Каховский, Новокаховский, Новотроицкий, Генический, Великолетихский, Верхнерогачикский, Нижнесерогозский и Каланчакский муниципальные округа. Частичные отключения затронули Скадовский, Голопристанский, Алешкинский районы.

Ранее сообщалось, что в регионе в третий раз за сутки объявлена опасность атаки БПЛА.