Москва14 июн Вести.В Херсонской области 14 муниципальных округов полностью обесточены в результате технологических нарушений в энергосистеме Запорожской области. Об этом сообщает "Херсонэнерго".

Согласно данным энергокомпании, отключения затронули Скадовский, Алешкинский, Генический и Новотроицкий, а также Ивановский, Каховский, Новокаховский и другие округа.

Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки, максимальному количеству абонентов говорится в канале "Херсонэнерго" в мессенджере MAX

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что вооруженные формирования Украины нанесли удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по энергосистеме региона, в результате чего частично было прервано электроснабжение.