Херсонская область осталась без света В Херсонской области обесточены 14 муниципальных округов

Москва26 июн Вести.В Херсонской области произошло аварийное отключение электроснабжения в 14 муниципальных округах. Об этом сообщает "Херсонэнерго".

Сегодня в связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области, аварийно обесточена Херсонская область говорится в канале энергокомпании в мессенджере MAX

Без света остались, в частности, Скадовский, Алешкинский, Генический, Каховский и ряд других округов.

В "Херсонэнерго" заверили, что аварийные бригады усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки.