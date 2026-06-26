Москва26 июнВести.В Херсонской области произошло аварийное отключение электроснабжения в 14 муниципальных округах. Об этом сообщает "Херсонэнерго".
Сегодня в связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области, аварийно обесточена Херсонская областьговорится в канале энергокомпании в мессенджере MAX
Без света остались, в частности, Скадовский, Алешкинский, Генический, Каховский и ряд других округов.
В "Херсонэнерго" заверили, что аварийные бригады усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки.