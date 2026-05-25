Москва25 маяВести.В Херсонской области произошли аварийные отключения, без электричества остались пять муниципальных образований. Об этом пишет губернатор региона Владимир Сальдо в MAX.

Аварии произошли в Скадовском, Голопристанском, Алешкинском, частично в Каланчакском и Чаплинском МО.

На месте происшествия работают энергетики и специалисты аварийных служб.

Около четырех часов назад в Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА.