Пять муниципальных образований Херсонской области остались без электроэнергии

Москва25 мая Вести.В Херсонской области произошли аварийные отключения, без электричества остались пять муниципальных образований. Об этом пишет губернатор региона Владимир Сальдо в MAX.

Аварии произошли в Скадовском, Голопристанском, Алешкинском, частично в Каланчакском и Чаплинском МО.

На месте происшествия работают энергетики и специалисты аварийных служб.

Около четырех часов назад в Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА.