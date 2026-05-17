Сальдо: Херсонская область полностью или частично осталась без света

Москва17 мая Вести.Без электроснабжения полностью или частично остались все муниципальные округа Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в мессенджере MAX.

Отмечается, что на местах уже работают энергетики и аварийные бригады. Предпринимаются все необходимые меры для скорейшего возвращения света в дома жителей.

Ранее сообщалось, что в соседней Запорожской области ремонтники продолжают восстанавливать линии электропередачи, пострадавшие от атак ВСУ. Там обесточивание затронуло значительную часть региона.