Москва17 маяВести.Без электроснабжения полностью или частично остались все муниципальные округа Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в мессенджере MAX.
Отмечается, что на местах уже работают энергетики и аварийные бригады. Предпринимаются все необходимые меры для скорейшего возвращения света в дома жителей.
Ранее сообщалось, что в соседней Запорожской области ремонтники продолжают восстанавливать линии электропередачи, пострадавшие от атак ВСУ. Там обесточивание затронуло значительную часть региона.