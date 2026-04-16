Из-за ударов ВСУ значительная часть Херсонской области до сих пор обесточена

Москва16 апр Вести.В Херсонской области после ударов со стороны украинских формирований без электричества остается значительная часть региона. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем официальном Telegram-канале.

Из-за последствий вражеской атаки значительная часть Херсонской области продолжает оставаться без света написал Владимир Сальдо

Отмечается, что энергетики Херсонской и соседней Запорожской областей трудятся без остановки, в непростых условиях, чтобы вернуть свет в дома жителей. Специалисты делают все возможное.

Как только появится информация о сроках восстановления, ее сразу опубликуют, добавил губернатор.

Владимир Сальдо поблагодарил энергетиков за их самоотверженную работу.