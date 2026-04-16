Москва16 апрВести.В Херсонской области после ударов со стороны украинских формирований без электричества остается значительная часть региона. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем официальном Telegram-канале.
Из-за последствий вражеской атаки значительная часть Херсонской области продолжает оставаться без светанаписал Владимир Сальдо
Отмечается, что энергетики Херсонской и соседней Запорожской областей трудятся без остановки, в непростых условиях, чтобы вернуть свет в дома жителей. Специалисты делают все возможное.
Как только появится информация о сроках восстановления, ее сразу опубликуют, добавил губернатор.
Владимир Сальдо поблагодарил энергетиков за их самоотверженную работу.