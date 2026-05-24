Москва24 маяВести.В Херсонской области 55 населенных пунктов остались без электричества в результате обрушившейся на регион стихии. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Глава области отметил, что непогода усиливается.
Произошло аварийное отключение электроснабжения из-за срабатывания защиты. Без света остаются 55 населенных пунктовнаписал он в MAX
Сальдо уточнил, что отключения коснулись 6 муниципалитетов. А именно Скадовского, Алешкинского, Каховского, Каланчакского, Голопристанского и Чаплинского округов.
Резервными источниками питания обеспечены 17 социально значимых объектов.