Все округа Херсонской области отключены от электроснабжения из-за аварии

В Херсонской области произошел сбой в энергосистеме Все округа Херсонской области отключены от электроснабжения из-за аварии

Москва4 июл Вести.Все округа Херсонской области аварийно отключены от электроснабжения из-за технологического нарушения в энергосистеме, сообщается в Telegram-канале Херсонэнерго.

В связи с серьезными проблемами в энергосистеме в вечерние часы пиковой нагрузки в Херсонской области наблюдаются сильные перепады напряжения говорится в мессенджере

Специалисты в круглосуточном режиме работают над восстановлением электроснабжения для подключения максимального количества абонентов, уточняется в сообщении.

Для минимизации рисков граждан попросили максимально сократить потребление электроэнергии в вечернее время. Также специалисты посоветовали отключить все чувствительные к перепадам напряжения приборы.