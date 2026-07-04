Москва4 июлВести.Все округа Херсонской области аварийно отключены от электроснабжения из-за технологического нарушения в энергосистеме, сообщается в Telegram-канале Херсонэнерго.
В связи с серьезными проблемами в энергосистеме в вечерние часы пиковой нагрузки в Херсонской области наблюдаются сильные перепады напряженияговорится в мессенджере
Специалисты в круглосуточном режиме работают над восстановлением электроснабжения для подключения максимального количества абонентов, уточняется в сообщении.
Для минимизации рисков граждан попросили максимально сократить потребление электроэнергии в вечернее время. Также специалисты посоветовали отключить все чувствительные к перепадам напряжения приборы.