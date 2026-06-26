Все округа Херсонской области полностью или частично остались без электричества

Сальдо: Херсонская область полностью или фрагментарно обесточена Все округа Херсонской области полностью или частично остались без электричества

Москва26 июн Вести.На территории всех частей Херсонской области произошло полное либо фрагментарное отключение электричества в результате аварии.

Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в мессенджере MAX.

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены говорится в публикации

По информации главы региона, аварийные службы в экстренном порядке занимаются ликвидацией последствий происшествия.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области четыре муниципальных округа остались без электроснабжения из-за аварии.