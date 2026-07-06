Москва6 июлВести.Все муниципальные округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Все округа Херсонской области полностью или частично обесточеныпроинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Глава Херсонской области заверил, что аварийные службы уже делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
Ранее сообщалось, что в ночь на 7 июля в результате атак ВСУ были повреждены энергетические объекты в Запорожской области.