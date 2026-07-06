Сальдо: все округа Херсонской области полностью или частично обесточены

Херсонская область осталась без электроснабжения Сальдо: все округа Херсонской области полностью или частично обесточены

Москва6 июл Вести.Все муниципальные округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены проинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Глава Херсонской области заверил, что аварийные службы уже делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 июля в результате атак ВСУ были повреждены энергетические объекты в Запорожской области.