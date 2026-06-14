Сальдо: в Херсонской области все округа остались без электричества

Сальдо: электричества нет во всем регионе, энергетики уже восстанавливают сети Сальдо: в Херсонской области все округа остались без электричества

Москва14 июн Вести.В Херсонской области полностью или частично пропало электричество во всех округах. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены написал Владимир Сальдо

Отмечается, что специалисты и ремонтные бригады уже выехали на места. Они делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей.

Ранее "Херсонэнерго" сообщало, что отключения затронули Алешкинский, Генический, Ивановский, Каховский, Новокаховский, Новотроицкий, Скадовский и другие округа.