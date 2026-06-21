Москва21 июн Вести.В Херсонской области полностью прервано электроснабжение в 14 муниципальных округах в результате технологического нарушения в энергосистеме Запорожской области. Об этом сообщает "Херсонэнерго"

Сегодня в связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области, аварийно обесточена Херсонская область говорится в Telegram-канале энергокомпании

В настоящее время аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в части районов региона прервано электроснабжение на фоне атаки Вооруженных сил Украины.