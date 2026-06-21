Москва21 июн Вести.Запорожская область частично осталась без электроснабжения на фоне атаки со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

В части районов Запорожской области кратковременное отключение электроснабжения. Работы по восстановлению начнутся сразу после стабилизации обстановки предупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

При этом глава Запорожской области обратился с просьбой к жителям региона сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки и не снимать работу систем противовоздушной обороны.