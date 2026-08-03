Москва3 авг Вести.Запорожская область частично обесточена после атаки ВСУ, аварийные бригады ведут восстановительные работы на местах. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Значительную часть населенных пунктов Запорожской области затронули отключения электроснабжения. Аварийные бригады работают отметил глава региона в мессенджере МАХ

По словам Балицкого, сроки восстановления зависят от стабильности оперативной обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ на местах.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотников были повреждены кладбище и магазины в селе Любимовка Запорожской области.