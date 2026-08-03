Москва3 авгВести.Территория кладбища, здание продуктового магазина и некоторые другие строения повреждены в результате атак дронов ВСУ в селе Любимовка Михайловского муниципального округа Запорожской области. Об этом написал в MAX губернатор региона Евгений Балицкий.
В селе Любимовка … в результате множественных атак БПЛА противника повреждены: здание недействующей больницы, прилегающая территория сельского кладбища, здание продуктового магазина и складские помещенияговорится в публикации
Пострадавших, по его словам, нет. Местная администрация ведет оценку разрушений.
Ранее сегодня Балицкий сообщал, что в селе Водяное беспилотник ВСУ атаковал здание средней школы.