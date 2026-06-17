Балицкий сообщил о попытке ВСУ атаковать район школы в запорожском поселке ВСУ пытались атаковать район школы в поселке Веселое Запорожской области

Москва17 июн Вести.Украинский беспилотник пытался нанести удар в районе школы в поселке Веселое Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Зафиксирована атака БПЛА противника в районе общеобразовательной школы в пгт Веселое Веселовского муниципального округа. Беспилотник был сбит на подлете нашими мобильно-огневыми группами написал губернатор в мессенджере MAX

По его словам, обошлось без пострадавших. На месте падения обломков дрона загорелась трава, там работают специалисты экстренных служб.