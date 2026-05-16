В Запорожской области дрон ВСУ повредил детскую площадку, пострадавших нет Украинский беспилотник атаковал детскую площадку в Запорожской области

Москва16 мая Вести.В городе Днепрорудном Васильевского муниципального округа в результате атаки беспилотника ВСУ повреждена детская площадка. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

Отмечается, что инцидент произошел в непосредственной близости от жилого дома. К счастью, никто не пострадал.

Снаряд с детонатором упал там, где играют дети. Это чистый, неприкрытый террор и цинизм, когда прицельно бьют по мирной жизни написал Евгений Балицкий

На месте работают сотрудники оперативных служб.