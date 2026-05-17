Москва17 маяВести.Украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по детскому саду в Энергодаре Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава города Максим Пухов.
Атака произошла утром в воскресенье, 17 мая. БПЛА поразил корпус детского сада №10 на Комсомольской улице.
Повреждены окна, на территории сада — обломки БПЛА и следы возгорания на месте удараговорится в заявлении
В результате удара никто не пострадал, в настоящий момент поврежденный корпус не задействован в учебном процессе.
Максим Пухов подчеркнул, что сохраняется опасность повторного удара.