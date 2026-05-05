Украина нанесла удар по Энергодару, повреждено здание администрации Пухов: ВСУ совершили удар по администрации Энергодара

Москва5 мая Вести.Город Энергодар Запорожской области подвергся новым атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

По его сведениям, произошло несколько попаданий в здание городской администрации.

В настоящее время город подвергается атаке со стороны ВСУ. Зафиксировано несколько попаданий по зданию администрации написал Пухов в MAX

На данный момент оценка ущерба затруднена. Предварительно, пострадавших в результате удара Украины нет.

Угроза повторных атак на город сохраняется, заключил мэр Энергодара.