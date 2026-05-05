Москва5 маяВести.Город Энергодар Запорожской области подвергся новым атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.
По его сведениям, произошло несколько попаданий в здание городской администрации.
В настоящее время город подвергается атаке со стороны ВСУ. Зафиксировано несколько попаданий по зданию администрациинаписал Пухов в MAX
На данный момент оценка ущерба затруднена. Предварительно, пострадавших в результате удара Украины нет.
Угроза повторных атак на город сохраняется, заключил мэр Энергодара.