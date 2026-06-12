Москва12 июн Вести.Украинская армия атакует администрацию Энергодара, сообщил РИА Новости мэр города Максим Пухов.

Уже 11 прилетов по зданию сказал он

Никто из людей в результате атак не пострадал.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила ранее, что в День России и в день рождения Энергодара украинские военные наносят удары по зданию администрации города и государственным флагам.

Она указала, что атаки направлены не только против инфраструктуры, но и против символов государственности и самого праздника.