Украинские дроны атаковали город Энергодар после начала "перемирия"

ВСУ предприняли новую атаку на Энергодар после начала "перемирия" Украинские дроны атаковали город Энергодар после начала "перемирия"

Москва6 мая Вести.Украинские войска вновь предприняли атаку на здание администрации Энергодара и жилую застройку. Действия были совершены уже после начала объявленного Киевом "перемирия", передает ТАСС.

На Запорожскую АЭС атак не было, уточнила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Атаки по городу продолжаются. Снова были удары по администрации и по жилой застройке. По станции атак не было. Контролируем ситуацию отметила Яшина

Режим тишины, который Украина объявила в ответ на введенное Россией перемирие на 8-9 мая, должен был начаться в 00.00 мск 6 мая.

5 мая здание администрации Энергодара атаковали не менее 15 FPV-дронов на оптоволокне. Большую часть из них удалось сбить, отметил мэр атомграда Максим Пухов. В результате налета пострадала одна жительница города.