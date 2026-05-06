Москва6 мая Вести.Сотрудники администрации Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС, переведены на удаленный режим работы из-за атак ВСУ на здание мэрии. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

Киевский режим продолжает атаки, несмотря на то, что объявил "режим тишины" с 5 на 6 мая. В среду в Энергодаре было зафиксировано несколько ударов, в том числе по зданию администрации.

В целях обеспечения безопасности сотрудники администрации переведены на удаленный режим работы. Все городские службы и системы жизнеобеспечения переведены в режим повышенной готовности говорится в сообщении

Мэр города попросил жителей сохранять бдительность и по возможности ограничить передвижение.