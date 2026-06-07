В Энергодаре сообщили о ночной атаке ВСУ

ВСУ ночью атаковали Энергодар В Энергодаре сообщили о ночной атаке ВСУ

Москва7 июн Вести.Город-спутник Запорожской АЭС (ЗАЭС) Энергодар подвергся атаке Вооруженных сил Украины в ночь на 7 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Под обстрелами оказались жилая застройка и гражданская инфраструктура, рассказали РИА Новости в администрации.

Ночь в городе была очень напряженной​​​. Были довольно интенсивные атаки уточнили власти

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в свою очередь отметила, что станция на фоне атак украинских войск работает штатно.

С 5 по 23 июня в районе ЗАЭС действует локальный режим прекращения огня для проведения ремонта линий электропередачи.

Президент России Владимир Путин предупреждал страны Европы об опасности ударов киевского режима по атомной электростанции. Российский лидер отмечал, что "ветер может подуть" и в сторону ЕС.