Путин: об ударах Киева по ЗАЭС: ветер может подуть и в Европу Путин предупредил европейские страны о последствиях ударов ВСУ по ЗАЭС

Москва5 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин предупредил Европу об опасности ударов киевского режима по Запорожской АЭС, заявив, что "ветер может подуть" и в ее сторону.

Российский лидер призвал западные правительства серьезно задуматься о возможных последствиях, которые могут затронуть не только Россию. Выступая на ПМЭФ, глава государства отметил, что в Запорожье украинские войска "потеряли голову" и перешли к прямым атакам на энергетический объект.

Слава богу, существенных последствий не было, реактор не пострадал, но был остановлен. Но в целом это очень опасно подчеркнул президент

Ключевым моментом заявления стало предупреждение трансграничного характера. Путин указал, что в случае повреждения емкостей на станции, направление ветра может измениться.

Если вот эти емкости будут повреждены — куда ветер подует? Совсем не факт, что в сторону РФ, может и в Европу подуть заявил российский лидер

В связи с этим он подчеркнул, что "европейцы, которые поощряют любые действия сегодняшнего киевского режима, должны хорошо подумать, задуматься" перед тем, как поддерживать подобные атаки.