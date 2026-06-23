Москва23 июн Вести.Киевский режим по мере стремительного ухудшения для него ситуации на фронте взял на вооружение тактику нанесения ударов по российским гражданским объектам, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в формате видеоконференции.

Мы знаем и видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре сказал президент

По словам российского лидера, Киев таким образом пытается создать проблемы с энергоресурсами и повлиять на туристический сезон.

Задача купирования этих угроз лежит на Министерстве обороны и других силовых ведомствах, отметил Путин, подчеркнув, что и правительство РФ также должно "предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий".

Ранее Путин уже говорил, что ВСУ не могут сдерживать натиск ВС РФ и используют террористические методы.