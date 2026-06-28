Путин констатировал, что киевский режим перешел к террористическим действиям

Путин: киевский режим отступает, потому перешел к терроризму Путин констатировал, что киевский режим перешел к террористическим действиям

Москва28 июн Вести.Киевский режим отступает на поле боя и поэтому перешел к террористическим действиям, заявил президент России Владимир Путин.

Режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и потому перешел к откровенно террористическим действиям подчеркнул он, выступая на съезде "Единой России"

Только так, по мнению Путина, можно назвать целенаправленные удары по мирным жителям, гражданским объектам и практически открытую вербовку отщепенцев внутри страны для совершения диверсий и терактов.

Россия справится со всеми вызовами, включая террористические атаки по ее территории, указал президент.

"Единая Россия" 28 июня проводит в Москве первый этап предвыборного съезда.