Путин допустил, что Киев попробует предпринять диверсионные вылазки Путин допустил диверсионные вылазки ВСУ для подкрепления ложных заявлений

Москва4 июл Вести.Президент России Владимир Путин заявил о высокой вероятности того, что противник может предпринять диверсионные вылазки или террористические действия с целью подкрепления своих лживых заявлений о мнимых достижениях.

Соответствующее предупреждение глава государства сделал во время визита в пункт управления Объединенной группировки войск.

Российский лидер указал на необходимость учитывать, что для усиления своих "легенд" и ложных заявлений оппонент способен осуществить диверсионно-террористические акты или локальные вылазки.

Президент подчеркнул, что эти действия, даже если они будут предприняты малыми силами, вероятно, будут поданы с большой пропагандистской "помпой" для подтверждения тезисов о якобы достигнутых успехах.

Нужно к этим возможным вылазкам быть готовыми заявил Путин

Ранее Путин сообщал об информационно-пропагандистской операции киевского режима.