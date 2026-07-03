Путин назвал пропагандистской операцией заявления Киева о своих мнимых успехах

Путин на совещании с военными говорил о пропагандистской операции Киева Путин назвал пропагандистской операцией заявления Киева о своих мнимых успехах

Москва3 июл Вести.Президент России Владимир Путин в ходе совещания с военнослужащими говорил об информационно-пропагандистской операции киевского режима. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где провел совещание с военными​​​.

Президент в своем выступлении говорил также об информационно-пропагандистской операции противника - киевского режима, который раскручивает тезис о мнимых успехах противника сказал Песков

Пресс-секретарь президента также рассказал, что Путин обсудил с российскими военными задачи на лето и более активные наступательные действия в зоне специальной военной операции.