Путин: Киев дезорганизует себя и спонсоров бравурными заявлениями об "успехах"

Путин: бравурные заявления Киева о несуществующих успехах ВСУ на руку России Путин: Киев дезорганизует себя и спонсоров бравурными заявлениями об "успехах"

Москва4 июл Вести.Бравада представителей киевского режима, которые говорят о несуществующих успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ), на руку России.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в одном из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск​​ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, … в принципе, нам на руку сказал российский лидер

Путин добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский своими бравурными заявлениями вводит в заблуждение не только себя, но и всех, кто поддерживает режим в Киеве.

Поскольку ... они ничего другого по-настоящему делать не умеют, их другому и не учили. Но своими действиями и заявлениями они, безусловно, дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров. Повторяю, это нам на руку пояснил президент

Путин также отметил увеличение темпов наступления подразделений российских войск по всей линии фронта.