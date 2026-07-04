Москва4 июлВести.Бравада представителей киевского режима, которые говорят о несуществующих успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ), на руку России.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в одном из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, … в принципе, нам на рукусказал российский лидер
Путин добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский своими бравурными заявлениями вводит в заблуждение не только себя, но и всех, кто поддерживает режим в Киеве.
Поскольку ... они ничего другого по-настоящему делать не умеют, их другому и не учили. Но своими действиями и заявлениями они, безусловно, дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров. Повторяю, это нам на рукупояснил президент
Путин также отметил увеличение темпов наступления подразделений российских войск по всей линии фронта.