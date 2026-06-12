Путин объяснил, зачем Украина усиливает атаки дронов на Россию Путин: Украина расширяет использование БПЛА, чтобы расколоть российское общество

Москва12 июн Вести.Киевский режим расширяет использование беспилотных летательных аппаратов, чтобы расколоть российское общество, посеять растерянность среди россиян и нанести ущерб экономике. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в Кремле.

Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи - внести раскол в российское общество, нанести нам моральный, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб сказал глава государства

Владимир Путин подчеркнул, что у Киева "ничего не получится", а также сообщил, что Россия будет наращивать ответные меры, чтобы отбить желание украинской армии бить по гражданским объектам.